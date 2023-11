Algab kahevõistlusehooaeg. Mis on kompaktvõistlus? Millest moodustuvad suusahüpete punktid?

Millised individuaalsed võistlusformaadid on MK-sarjas?

Sel aastal lisandus võistlusformaatidesse ka individuaalne kompaktvõistlus, mis üheskoos mass-stardiga ootab ees just sel nädalavahetusel Rukal. Kompaktvõistluse reegel põhineb sellel, et suusarajale suunduvad võistlejad mitte hüppemäel saavutatud koha järgi, vaid fikseeritud stardiaegadega.

Kuidas moodustuvad suusahüpete eest saadud punktid?

Lisaks võetakse arvesse ka tuult ja võistluspoomi. Hüppele kaasa aitava vastutuule eest saavad võistlejad miinuspunkte ning lendu raskendava taganttuule eest omakorda plusspunkte. Süsteem on loodud selleks, et kõikidel võistlejatel oleks võimalikult võrdsed tingimused. Võistluspoom, mis pannakse žürii poolt paika võistluste algul, ei anna pluss- ega miinuspunkte. Juhul kui (peamiselt tuuleolude muutumisel) on tarvilik poomi liigutamine, saab võistleja vastavalt punkte juurde, kui poomi liigutatakse alla ehk hoovõturada lühendatakse. Punkte võetakse ära, kui poomi liigutatakse üles ehk hoovõturada pikendatakse. Nii tuule kui ka poomi kompensatsiooni faktor on igal mäel erinev ning paika pandud spetsiaalse mäe sertifikaadiga.