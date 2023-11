VIDEO | Eesti U21 jalgpallikoondis kaotas Bulgaariale 0:6. „Ramm sai lihtsalt otsa“

„Selge on ka see, et alagrupp oligi väga tugev ja proovilepanev. Nende kahe aasta jooksul, mil me selle koondisega töötanud oleme, oleme võtnud suunaks proovida ise palliga mängida, kaitses kõrgemal püsida ja julgelt pressida. Paratamatult tähendab see, et sisse võivad tulla eksimused ja mingitel hetkedel võib olla raskem, aga ma leian, et see on parim tee Eesti mängijate arenguks. Kerge oleks oma kastis bussi parkida ja nappidest kaotustest rõõmu tunda, aga usun, et see ei ole see, kuidas Eesti jalgpall ja mängijad arenevad,“ sõnas Indermitte.