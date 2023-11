Eesti kurlingunaiskond pidi EMil vastu võtma kaks valusat kaotust

Eesti naiskonnal on hetkel EMil kirjas kaks võitu ja neli kaotust ning üldtabelis jagatakse kuuendat kohta. Järgmiseks vastaseks on tugev Rootsi koondis, kes jagab hetkel kolmandat kohta. Mäng algab teisipäeval Eesti aja järgi kell 21.00 ning otseülekannet saab jälgida siin.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki.

Eesti kurlingumeeskond võistleb B-divisjonis, hetkel on meestel peetud neli kohtumist ning kirjas on üks võit ja kolm kaotust. Eesti koondises mängivad kapten Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzendzeljuk ja Aleksander Andre. Meeskonna treener EMil on Derek Brown.