VIDEO | Heiko Rannula tähtsa euromängu eel: peame olema julged ja tuleb, mis tuleb!

Kui Zaragoza on täisedu ehk kolme võiduga juba kindlustanud alagrupi võidu, siis Kalev jätkab ühe võiduga ning on kolmas. Eesti klubi edestab ka ühe võiduga Brindisi, sest omavaheliste mängude seis on itaallaste kasuks.

„Neil on korvi all väga palju jõudu ja sellega jäime esimeses mängus hätta. See on kindlasti meie põhifookus,“ rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula enne kohtumist. „Eelmine mäng mängisime 30 minutit väga hästi. Plaan toimis, suutsime skoori madala hoida ja liiga palju kiirrünnakuid vastase. Neljandal veerandajal jäime lihtsalt rünnakul hätta.“