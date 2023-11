Itaalia koondise peatreener õnnitles venelasi: meile meeldivad samad asjad ja ma armastan teid!

„Kui Napoli ja Zenit võidavad mõlemad meistritiitli, siis see tähendab, et oleme üheskoos kahekordsed meistrid. Armastame samu asju - merd ja taevast. Kanname samu värve ja meile mõlemale meeldib tiitleid võita. Õnnitlen boss Aleksei Millerit (Gazpromi juht ja Zeniti omanik), oma sõpra Sergei Semaki (Zeniti peatreener), mängijaid ja kogu meeskonda! Ma armastan teid! Davai, Zenit!“ rääkis Spalletti kevadel tehtud videopöördumises.

„Itaallased ja Itaalia rahvusmeeskond valutavad kannatajate pärast südant. Me kõik oleme oma mõtetes inimestega, kes soovivad rahus elada ja lastega, keda enam ei eksisteeri. Me tõesti loodame, et see konflikt lõppeb võimalikult kiiresti,“ lisas ta.