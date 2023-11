Soome meedia: autoralli MM-sari on kõigi aegade suurimas kriisis

„Autoralli MM on kõigi aegade suurimas kriisis. Autotootjaid see ei huvita ja nüüd ei huvita see ka parimaid sõitjaid,“ kirjutab Gynther Ilta-Sanomates avaldatud kommentaaris.

Soomlane kardab, et ühel hetkel saab otsa ka kõige paadunuma rallifänni entusiasm.

„Autoralli MM-il on kõik valesti: võistluste tase on nõrk, sõitjaid vähe ja meeskondi vähe, nädalavahetused on pikad, igavalt ja üksluised, vaadatavus väheneb. Peaaegu ainus hea asi on Kalle Rovanperä. Ja mida ta teeb? Ütleb 23-aastaselt MM-sarja juhtidele, et mulle meeldiks natuke lõõgastuda,“ imestab Gynther.

Ta lisab, et järgmisel aastal võib pooleterameeste omavaheline konkurents tulla isegi põnevam kui põhikohaga sõitjate heitlus.

„Rovanperä ja Ogier on võitnud eelmise nelja hooaja 45-st rallist kahe peale 22, kuigi soomlane sõidab alles esimesi aastaid MM-sarjas ning Prantsusmaa vanameister on juba kaks hooaega sõitnud hobi korras.“

Gynther usub, et nende meeste võiduseeria jätkub ka uuel hooajal.

„Järgmisel hooajal nopivad Rovanperä ja Ogier võidud Toyota kolmanda autoga. Tšempionid ei pea enam halbade stardikohtade pärast muretsema. Rovanperä suur ülekaal mõnel rallil võib tekitada hämmingut. Teoreetiliselt võiks Rovanperä ka poole programmiga meistritiitli eest võidelda, kuid see eeldaks peaaegu täiuslikku võiduseeriat,“ leiab ajakirjanik.

Kahel viimasel hooajal krooniti Rovanperä maailmameistriks, kui teise koha saanud mehed kogusid vastavalt 216 ja 205 punkti.

„Kui soomlane osaleks 13-st rallist seitsmel, võiks ta võtta 210 punkti. Vaevalt see MM-tiitlit toob, meistrivõistluse heitlus jääb seega Elfyn Evansi, Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i vahele.“

Gynther lisab, et rallisarja juhid on aastaid rõhutanud, et suurim väljakutse on meelitada MMiga liituma uusi autotootjaid, kuid nüüd ei suuda nad isegi parimaid sõitjaid sarjas hoida.

Ka Ott Tänak tunnistas pärast Rovanperä kohta tulnud uudist, et WRC-s on midagi väga valesti.

„Alal jääb ilmselgelt millestki puudu, kui isegi sedavõrd noor maailmameister ei taha enam osaleda. See näitab, et midagi on ikka väga valesti. Loodetavasti see avab FIA ja WRC promootori silmad, kuigi ma isiklikult julgen selles kahelda,“ rääkis Tänak Dirtfishile antud intervjuus.