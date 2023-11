Rovanperä leping tekitab Toyotale uue probleemi

Seega võib mõnel rallil näha korraga stardis nii Rovanperä kui Ogier’d, mis omakorda võib tähendada, et mõnel etapil saab Toyota välja panna vaid kaks sõitjat.

„Ausalt öeldes pole see kõige toredam, kui teie sõitjad teevad vaid pool programmist, sest me tahame, et nad teeks tiitliheitluse nimel terve hooaja. Kuid sellises olukorras peame mõtlema nii, et investeerime tulevikku,“ sõnas Latvala WRC koduleheküljele antud usutluses.

Kui kaks maailmameistrit on korraga stardis, ei pruugi täishooaega tegev Takamoto Katsuta tiimile MM-punkte tuua.

„Taka teeb terve hooaja, aga õnneks on võimalus, et saame sõitjatega natukene liigutada ja mängida. See võib juhtuda, kui Seb ja Kalle osalevad mõlemad samal rallil, mis on vägagi võimalik. Taka on sel aastal juba sellises olukorras olnud, seega pole see tema jaoks midagi uut,“ selgitas Latvala.

Soomlane andis mõista, et maailmameistrid valivad oma etapid ise välja. Seega on õhus võimalus, et mõnel etapil ei taha neist kumbki osaleda. Siis saab Toyota välja panna vaid kaks autot – põhisõitjad Elfyn Evansi ja Katsuta –, mis muudaks omakorda MM-etapi konkurentsi lahjaks.

Seni on vihjatud, et Rovanperä teeb 2024. aastal kaasa seitsmel rallil 13-st. Ogier lõi lõppenud hooajal kaasa kaheksal etapil.