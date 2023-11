KOMMENTAAR | Rovanperä otsus olla uuel aastal pooleteramees teeb rallile ainult halba

Kalle Rovanperä otsus võtta pärast kaht tšempionitiitlit asja rahulikumalt ja teha järgmisel aastal kaasa ainult osal MM-rallidel, juttude järgi seitsmel, on kummastav. Miks nii? Rovanperä põhjendas, et on juba võidu kihutatud küll, suisa seitse täishooaega järjest ja sisemised akud vajavad laadimist. Eks inimesed olegi erinevad. Kusjuures Soome asjatundjad tõdevad, et 23-aastasele Rovanperäle on ralli küll äärmiselt meeltmööda, aga mitte siinilma tähtsaim asi. Üht-teist on võidetud ja teenitud, nüüd on aeg puhkuseks.