Soome portaal: järgmise aasta autoralli MMi esikolmik on juba selgunud

Ralliajakirjanik on kindel, et uue hooaja esikolmikus lõpetavad Ott Tänak , Thierry Neuville ja Elfyn Evans. Ebaselge on vaid järjestus.

„Rovanperä otsus mõjutab selgelt kogu MM-sarja. Põhimõtteliselt võiks järgmise aasta MM-i medalid juba välja jagada. 2024. aasta hooajaks on välja kuulutatud vaid neli täiskohaga sõitjat: Toyotast Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta ning Hyundaist Thierry Neuville ja Ott Tänak. M-Sport Ford ei ole veel oma sõitjaid välja kuulutanud, kuid karm tõsiasi on see, et Briti meeskonna jaoks pole sellisel tasemel sõitjat saadaval. Nii et praktikas otsustavad meistritiitlid ja medalid Evansi, Katsuta, Neuville’i ja Tänaku omavaheline heitlus. Ja neist neljast on Katsuta kõige kogenematum ja nõrgem,“ on Heinonen veendunud.