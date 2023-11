Lõikusele minev Barcelona jalgpallitäht võib EMilt eemale jääda

„Esmaspäeva hommikul tehtud test näitas, et tal on parema põlve eesmise ristatisideme täielik rebend ja sellega seotud lateraalse meniski vigastus,“ seisab Barcelona pressiteates.

Samuti andis klubi teada, et Gavile tehakse lähipäevil operatsioon. Pärast seda läbib ta uue uuringu, mille järel võib selguda, kui pikaks tema mängupaus kujuneb.

Juba on teada, et Gavi hooaeg Barcelona särgis on lõppenud. Noor poolkaitsja jõudis tänavu koduklubi esindada 15 korda - neist 13 algkoosseisus - ja lüüa kaks väravat.