Rovanperä mänedžer avas ootamatu otsuse tagamaid: üritame vältida läbipõlemist

„Kalle sõidab umbes pooltel rallidel, seitse etappi. See muudatus oli parem nüüd ära teha, et vältida läbipõlemist,“ selgitab Jouhki Ilta-Sanomatele.

„Ta on rallit sõitnud väikesest peale. Juba aasta alguses oli näha, et teda hakkas see asi ära tüütama,“ lisas agent.