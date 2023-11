Eesti kurlingunaiskond saavutas EMil teise võidu

Eesti naiskonnal on hetkel EMil kirjas kaks võitu ja kaks kaotust ning üldtabelis jagatakse Šotimaaga viiendat kohta. Eesti järgmiseks vastaseks on Itaalia esindus, mäng algab Eesti aja järgi kell 18.00 ning otseülekannet saab jälgida siin.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.