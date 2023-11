Lukaku püstitas EM-valiksarjas võimsa rekordi, Hispaania sai mõru võidu

„See on väga keeruline ja karm olukord nii Gavi ja Barcelona kui ka minu ja rahvuskoondise jaoks. Oleme täiesti rusutud, aga see on jalgpalli kole pool, millega tuleb leppida. Selline tunne, nagu oleksime mängu kaotanud,“ rääkis Hispaania koondise peatreener Luis de la Fuente pärast kohtumist.