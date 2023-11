Ootamatu võimalus: Paul Aron teeb sel nädalal debüüdi F2-sarjas!

„Mul on väga hea meel kuuluda aasta lõpus F2 koosseisu ning olen väga tänulik Tridenti meeskonnale võimaluse eest,“ rääkis Aron vormel 2 sarja kodulehel. „See on minu karjääris suur samm, F2 on juunioride tasemel kõige kõrgem võistlusklass.“

Aron lisas, et kõige olulisem on varajane kogemus kätte saada, aga midagi lihtsat ees ei oota. „Ma pole varem F2 vormeliga sõitnud ning meil on ainult üks lühike vabatreening enne kvalifikatsiooni. Olen kindel, et Trident aitab mind parimal võimalikul viisil,“ lisas eestlane.