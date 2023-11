TENNISEAASTA KOKKUVÕTE | Kontaveiti šokeeriv lõpetamine, uue ja vana generatsiooni duell ning lootus helgele tulevikule

6. Kaia Kanepi luigelaul?

Kolme kümnendi vältel Eesti tennisele ilusaid momente pakkunud Kaia Kanepi 2023. aasta oli kõike muud kui kordaläinud. Eks ka number passis suureneb hirmuäratava kiirusega ning 38-aastaselt palli taga ajada pole enam päris see, mis kümme aastat nooremana.

Kui 2022. aasta tõi Kanepile palju suuri skalpe, siis lõppev hooaeg mitte. Aasta kolmel esimesel suure slämmi turniiril langes eestlanna avaringis, US Openil teises ringis. Edu ei saatnud mängijat ka WTA turniiridel, kus ta laeks jäi teise ringi pääs. Ainus helgem moment oli juulis Hollandis saavutatud ITF turniirivõit, kuid olgem ausad, et vastased olid seal ka teisest puust. Pildis oli Kanepi aga kõige muuga...