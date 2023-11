Latvala on optimistlik: Rovanperä aitab tagalat kindlustada, Evans jahib tiitlit

„Kalle programm on küll 2024. aastal pisut teistsugune, aga meie jaoks on tähtis see, et ta on jätkuvalt Toyota sõitja ja tahab meiega jätkata,“ rääkis Latvala pressiteate vahendusel.

„Kuigi ta on noor, siis on võistelnud tipptasemel juba pikka aega ning ta tundis, et poolik hooaeg on praegu tema jaoks parim valik. Ootame juba tulevikku, et saaksime üheskoos rohkem täishooaegu sõita,“ lisas ta.

Toyota andis teada, et järgmisel aastal teevad täishooaja kaasa Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier piirdub aga taas osalise programmiga.

„Väga tore, et Seb meiega jätkab. See tähendab, et koos Kallega on meil nüüd kaks maailmameistrit, kes aitavad konstruktorite arvestuses tagalat kindlustada,“ rõõmustas Toyota tiimiboss.

Sõitjate tiitli vastutus jääks aga Evansi kanda. „Elfyn on näidanud, et suudab rallisid võita ja tiitli nimel konkureerida. Teame, et ta annab endast parima,“ oli Latvala lootusrikas.