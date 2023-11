Viaplay hakkab Eestis otsi kokku tõmbama. Enamikule spordikommentaatoritele näidatakse ust

Delfile teadaolevalt said mitmed Viaplay Eesti spordikommentaatorid eelmisel nädalal kirja, milles teatati, et uuest aastast nende teeneid enam ei vajata. Kuid mitte kõik. Vähemalt üks kommentaator sellist kirja ei saanud, mis viitab, et mingis mahus jääb eestikeelne sport platvormile alles.

Esimesed märgid Viaplay lahkumisest Eestis olid õhus tänavu suvel. 20. juulil teatas Viaplay, et lahkub Baltikumist, Poolast, Ühendkuningriigist, USA-st ja Kanadast, et keskenduda Põhjamaade ja Hollandi turule, koondades ühtlasi 25 protsenti oma töötajatest. Lahkumise ajakavast polnud toona ega ole ka nüüd juttu.

„Nagu varem teatatud, on Viaplay Grupp hakanud oma tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus strateegiliselt üle vaatama. Otsime nendes riikides optimaalseid lahendusi ning see puudutab ka partnerlusi (loe: kommentaatoreid),“ ütles kirjalikus vastuses Delfile Viaplay Taani ja Islandi turunduse ja avalike suhete osakonna juhi asetäitja Trine Faber.

„Meie spordisisu jääb Eesti, Läti ja Leedu vaataja jaoks alles. Me jätkame tippspordi näitamist nagu Premier League, vormel 1 ja teised. 2024. aastast vähendame me Eestis, Lätis ja Leedus kohalikus keeles näidatavaid tunde, mistõttu on rohkem live-sporti nähtav muus keeles.“

„Kuna me kohandame tööjõudu selle uue reaalsusega, tähendab see kahjuks, et peame osade oma kohalike spordikommentaatoritega koostöö lõpetama. Tahame väljendada oma tänulikkust nende raske töö ja fantastiliste hetkede eest, mis nad meie vaatajatele on pakkunud. Soovime neile kõike paremat ning loodame, et meil on tulevikus jälle võimalik koostööd teha,“ lisas Faber.

Muude suurte spordiliigade kõrval kuuluvad Viaplayle praegu ka 2024. ja 2028. aasta jalgpalli EM-finaalturniiri, nagu ka muu koondise jalgpalli (UEFA Rahvuste liiga, 2026. aasta MM-valikmängud) õigused.