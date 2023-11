Tartu Bigbanki alistanud Selver/TalTech kindlustas esikohta, Pärnu sai jagu Võru Barrusest

Pärnu VK suutis kodusaalis saada 3:1 (25:18, 25:15, 22:25, 25:19) võidu Võru Barrus Võrkpalliklubi üle.

Suvepealinna meeskonna rünnakul säras enim Renee Teppan, kes tõi 24 punkti (+16), Tony Tammiksaar panustas 18 punkti (+7) ning Andrus Raadik 14 punktiga (+8). Võru Barruse edukaim oli tavapäraselt Renato Oliveira, kelle arvele kogunes 23 punkti (+11), Kristo Kollo lisas 10 silma (+3).

Pärnu oli Võrust selgelt üle nii blokis – 10 vs 5 kui servil – 9 vs 2. Ka vastuvõtu- ja rünnakuprotsent olid paremad võitjameeskonnal, vastavalt 55% vs 31% ning 62% vs 52%.

Renee Teppan sõnas mängujärgses intervjuus, et suurt rolli mängis täna serv. „Kodusaal ja servisime üsna okeilt, mis on loogiline ka, kodus peabki hästi servima. Kui paned vastase surve alla, siis ongi lihtsam. Aga eks siin täna oli kõike – oli hea start ja oli ka korralik jätk, aga nagu võrkpallis ikka, siis see kolmas geim.. Võib-olla tulime liialt fun´ima ja sealt hakkasid mingid oma ebakõlad ja vastane kasutas selle kohe ära. Aga ega me ei peagi eeldama, et me Võru vastu – kes ei ole üldse halb punt – 3:0 võitma peame. Neljandas geimis oli mängu, murdsime ära, sellessuhtes tiptop,“ kommenteeris diagonaalründaja.

Päeva teises kohtumises alistas Selver/TalTech liidrite duellis võõrsil 3:1 (26:24, 25:22, 23:25, 25:16) Tartu Bigbanki.

Kui kolmandas geimis suutsid Tartu mehed lõpuhetkedel kindlamad olla, siis neljandas haaras pealinna klubi 9:4 edu ja ohtlikuks kodus mänginud Bigbank enam ei saanudki.

Selver oli suurelt üle blokis, kus teeniti 12 punkti Tartu 4 vastu, servil lõid võitjad 6 ässa ja kaotajad 3. Vastuvõtul oli 57% vs 49% parem Tartu, rünnakul samuti – 48% vs 41%.

Selver/TalTechile tõi Matthew Aubrey 16 punkti (+11), 15 silma (+14) panustas 5 blokki pannud Andri Aganits, 13 (+4) Tristan Täht ja 11 (+6) Marx Aru. Bigbanki edukaimaks tõusis 19 punktiga (+8) Martti Juhkami, 18 silma (+10) lisas Timo Lõhmus ja Andris Širjakovs ning Daniel Matheney panustasid kumbki 10 punktiga (-1 ja +4).