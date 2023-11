„Peame sellega leppima, et Rootsi oli täna tugevam. Me ei suutnud mängu tagasi saada ega skoorida. Kuna kaotasime, siis ei saa rääkida ilusast mängust. Kui lasta kaks sisse, siis on võõrsil keeruline võita. Aga meil polnud kuigi palju võimalusi ja peame aktsepteerima, et Rootsi oli meist tugevam,“ ütles kohtumise järel Eesti ajakirjanikele koondise peatreener Thomas Häberli.