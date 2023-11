DELFI VIDEO | Peep Pahv: see ei olnud korvpall, see oli päris kole

Keila peatreener Peep Pahv tõdes kohtumise järel, et määravaks sai kesine kaitsetöö. „Kui nii vabalt lastakse mängida, siis viskaks igaüks palli sisse. See ei olnud korvpall, see oli päris kole,“ nentis Pahv. „Kui sulle visatakse 103 punkti, siis on raske meestele mitte etteheiteid kaitsetöö kohta teha. Ei suudetud ellu viia asju, mis olid räägitud.“