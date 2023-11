DELFI VIDEO | Viimsi peatreener Valdo Lips suurest tagasitulekust: me ei lase ennast häirida sellel, mis tablool on

Viimsi peatreener rääkis kohtumise järel mehi polnud mängu eel vaja motiveerida. „Nad on hea võistkond, kes tahavad võita,“ tunnistas Lips. „Oluline on, et mängijatel lootus püsib. Me mängime alati täiega, võitleme edasi ja ei lase ennast häirida sellel, mis tablool on. Korvpall on palli sisse viskamise mäng ning lõpuks hakkasime tabama,“ võttis peatreener kokku suure tagasituleku.