Olümpiavõitjat edestanud Marko Kilp tõi murdmaasuusatajatele hooaja esimese poodiumikoha

„Eelmisel nädalal Olosel võisteldes oli suusakilomeetreid all vähe ja tuli kohe võistlema minna. Tänasel Soome Cupil oli plaan vormi testida. Ja see tuli päris hästi välja – nädal enne Rukat on veel aega viimast lihvi anda, aga tundub, et rada ja siinsed olud sobivad,“ rääkis Kilp võistluse järel.