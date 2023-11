Lisell Jäätma pälvis MK-etapil kolmanda koha

„Päev oli väga raske, esimesed kaks duelli tuli kõvasti võidelda, et asend paika saada ja sooritada häid laske. Viimaseks duelliks leidsin õige asendi ja see tõi ka võidu. Pikk võistluspaus andis tunda ja eriti esimene duell pani närvid proovile, kuid õnnestus see siiski võita,“ kommenteeris Team Estoniasse kuuluv Lisell Jäätma oma võistlust.