St. Pauli on Saksamaa 2. Bundesligas liidrikohal. Praeguseks ollakse liigas ainus kaotuseta meeskond. Seitse võitu ja kuus viiki annavad 27 punktiga liidrikoha. Lähimaks jälitajaks on linnarivaal ning Saksamaa üks tuntumaid klubisid Hamburger SV 24 silmaga. Hooaja senisele käigule tagasi vaadates tunnistas Mets, et edul on mitu alust. Muuhulgas tehti suvel roppu moodi trenni.