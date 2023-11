Pekingi MK-etapi seitsmenda kohaga lõpetanud Marten Liiv: see polnud perfektne sõit

„Võrreldes Jaapaniga olin mõistagi oluliselt parem, aga samas tunnen, et varu on kõvasti sees,“ tunnistas Liiv, kes kaotas esikoha saanud hollandlasele Kjeld Nuisile 1,26 sekundit. „See polnud perfektne sõit. Täpsem analüüs tuleb veel teha, aga esimese hooga võib öelda, et start ja esimene kurv olid super, kuid teisest kurvist alates polnud head tunnetust. Sirgete kallal nuriseda ei saa, aga just kurvid... Kui lähen täiel kiirusel kurvi, pole selle läbimine täiuslik. Äkki on viga jäikades saabastes, mistõttu tõukehetk jääb hiljaks. Tagas Hollandis teeme pikema analüüsi, vaatame videot... Õnneks tean, kus aega kaotan. Juba esimesel ringil, arvestades head starti, pidanuks kaks-kolm kümnendikku kiirem olema.“