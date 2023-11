Eesti U19 jalgpallikoondis tunnistas Taani kindlat paremust

U19 koondise peatreener Joel Indermitte hinnangul otsustas mängu saatuse kaks võtmemomenti: avapoolaja lõpus sündinud värav ja teise alguses määratud punane kaart. „Esimene poolaeg oli väga võitluslik ja duelliderohke. Taani pressis meid üle välja mees-meest stiilis, mis tähendas, et pidime mängima surve all ning võitlema esimeste ja teiste pallide pärast. Selline jõuline ja duelliderohke mäng sobis taanlastele selgelt rohkem ja läbi selle said nad initsiatiivi enda kätte. Ma arvan, et kui esimene poolaeg oleks lõppenud 0:0 viigiga, oleks seis olnud täitsa hea, aga värav oli meile valus hoop,“ rääkis Indermitte.