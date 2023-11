Rovanperä lükkas tema tuleviku kohta käiva kuulujutu sisuliselt ümber, Toyota teeb esmaspäeval avalduse

Toyota esipiloodi Kalle Rovanperä kohta läks vahepeal rahvusvahelises meedias liikvele kuulujutt, et kahekordne maailmameister võib tulevaks hooajaks võtta vaheaasta. Seda põhjusel, et ta soovib läbida ajateenistuse. Räägiti ka võimalusest, et soomlane sõidab pooliku hooaja. Antud teemal on siin-seal räägitud, kuid seni ei ole seda väidet konkreetselt ümber lükatud.