Hyundai on Tänaku saabumiseks valmis. Abiteboul: oleme aasta jooksul kõvasti arenenud

Autoralli tänavune hooaeg on lõppenud. Peagi lõppema hakkav aasta kuulus kindlalt Toyotale. 13-st kavas olnud etapist võideti üheksa. Lisaks teeniti nii individuaalne kui ka võistkondlik MM-tiitel. Hyundai saagiks jäi Thierry Neuville’i kaks etapivõitu ja hooaja kokkuvõttes kolmas koht. Hyundai boss Cyril Abiteboul tõdes, et aastaga tegi nende auto sammu edasi, kuid tulemuseks seda vormida ei õnnestunud. Nüüd oodatakse järgmist hooaega, et anda Toyotale korralik lahing.