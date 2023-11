PINGERIDA | 19 Eesti ja Rootsi mõõduvõttu: maailma ajaloo esimene MM-valikmäng, eestlaste esimene viik ja kaks erakordset kaotust

Eesti jalgpallikoondise ajaloo suurim kodukaotus

Toonases maavõistlusmängus läks kõik aia taha, sest 81. minutiks oli Kadrioru staadionil seis juba 0:7. Seejärel lõi eestlaste lohutustabamuse triblamees Helmuth Räästas, kuid kuueväravaline kaotus oli tõsiasi. See on jätkuvalt sinisärkide suurim kodus saadud kaotus - Tõsi, 1992. aastal said sinisärgid Šveitsilt ka 0:6. Sealjuures korra õnnestus Eesti koondisel kahe maailmasõja vahel saada Gävle piirkonna meeskonnalt veel suurem kaotus, ent meie õnneks polnud see ametlik matš. Kuid toonases folklooris kasutati sageli „sauna saamise“ asemel sõnapaari „gävle tegemine“.