Tormis Laine MK-stardist: tõesti arvasin, et esi-30 uks on minu jaoks lahti

„Ootasin tänast võistlust väga. Viimane laager Levil läks hästi, soojendussõidud olid ka väga head ja arvasin tõesti, et täna (eile) on top 30 uks minu jaoks lahti. Aga esimese sõidu alguses tegin lihtsaid vigu, mida ei tohi teha, kui tahan teise sõitu pääseda. Peale esimest viga arvasin, et pean nüüd veel rohkem riskima, kuid kulunud rajal tuli seetõttu ainult rohkem vigu sisse ja sealt see välja sõit ka tuli,“ sõnas Laine oma esituse kohta.