Eesti kurlingunaiskond avas EM-il võiduarve

EM-i avamängus oli Eesti vastaseks Norra koondis, kellel on ette näidata tänavuste maailmameistrivõistluste hõbemedal. Eestlannad alustasid kohtumist võidukalt ning viienda vooru järel juhtis Eesti 4:2, kuid kuuendas ja seitsmendas õnnestus Norra koondisel röövida kaks punkti ning ka edaspidi ei õnnestunud Eestil enam punkte võita. Norra võitis lõpuks 8:4.

Eesti järgmiseks vastaseks EM-il on Tšehhi esindus, mäng algab Eesti aja järgi kell 16.00 ning otseülekannet saab jälgida siin: https://watch.recast.tv/video/5DNRe

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Võistkonna treener on soomlane Tomi Rantamäki, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.