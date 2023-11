OTSE DELFI TV-s | Kas kolmanda võidu saab Kalev/SNABB või Läti Ülikool?

Kalev on alustanud hooaega kahe võidu ja seitsme kaotusega, mis annab neile turniiritabelis praegu 16 meeskonna konkurentsis 13. koha.

Läti Ülikool on kogunud samal ajal samuti kaks võitu ning sinna kõrvale on kogunenud ka kümme kaotust. Sellega ollakse eelviimasel ehk 15. positsioonil.

Kalev/SNABB-i senised võidud on tulnud Rapla Avis Utilitase ja Valmiera Glass Via üle. Läti Ülikool on samuti alistanud Rapla ning lisaks mängiti üle ka TalTech.