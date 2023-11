TÄNA DELFI TV-s | Tabelis viimasel kohal olevale Viimsile tuleb külla Liepaja

Viimsi on turniiritabelis ühe võidu ja kümne kaotusega viimasel ehk 16. kohal. Liepaja on samal ajal teeninud viis võitu ja saanud viis kaotust. Tabelis ollakse sellega kümnendal positsioonil.

„Liepaja näol tundub olevat tegemist meeskonnaga, kus vanemad ja nooremad mängijad moodustavad hea sünergiaga võistkonna ja mida juhendab väga hea treener. Meil on oluline mängida agressiivset ja meeskondliku kaitset, et nende mitmekülgset rünnakut takistada. Kui hoiame kaitses asjad kontrolli all, siis saame rünnakul oma tugevusi efektiivsemalt ära kasutada,“ sõnas kohtumise eel Viimsi peatreener Valdo Lips.