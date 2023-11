Prantsusmaa saavutas ajaloo suurima võidu, Holland, Šveits ja Rumeenia kindlustasid EM-i pääsme

2024. aasta jalgpalli EM-i valiksarjas näitas laupäeva õhtul võimu Prantsusmaa, kes alistas koduplatsil Gibraltari koguni 14:0. Tegemist on EM-valiksarja läbi aegade suurima võiduga. Ühtlasi on see ka Prantsusmaa koondise läbi aegade suurim võit.