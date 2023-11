PILTUUDIS | Tattari konkurent sõudis naisega abieluranda

Paar pidas pulmad Filipiinidel, Penascolas. „Milline nädal täis armastust. Meie pulma kogunes nii palju pereliikmeid ja sõpru. Tänan kõiki, kes leidsid aega, et ülejäänud maailm kõrvale jätta ja tulla meie armumulli. Tekitasime palju uusi mälestusi ja sidemeid,“ kirjutas Pierce südamlikus Instagrami postituses

Pierce on üks kõigi aegade parimad naisdiscgolfareid. Oma lennuka karjääri jooksul on ta võitnud viis maailmameistritiitlit. Samuti on ta triumfeerinud 15 Major etapil. Hetkel hoiab ameeriklanna maailma edetabelis 11. kohta.