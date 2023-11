Katsuta sai kiiruse ületamise eest trahvi

Katsuta sõitis enne laupäevaõhtust viimast katset hooldusalas kiirusega 57 km/h. Võistluste direktor määras jaapanlasele selle eest 675 euro suuruse trahvi, kuna hooldusalas on maksimaalne lubatud kiirus 30 kilomeetrit tunnis.

Toyota pilootidel on pühapäeva eel kolmikjuhtimine. Liider on Elfyn Evans, teist kohta hoiab Sebastien Ogier (+1.15) ja kolmas on Kalle Rovanperä (+1.40,6).