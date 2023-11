DELFI STOCKHOLMIS | Peatreener Häberli: Vetkali kaasalöömine on kahtluse all

Mõneti näitas Rootsi ajakirjanike suhtumist ja jalgpalli madalseisu tõik, et Eesti koondise pressikonverentsil olid vaid eestlased. See on ka arusaadav, sest sini-kollastel midagi suurt ja sisulist mängus pole. Septembris Lillekülas toimunud rahvusmeeskondade omavaheline matš oli aga üsna ühepoolne, sest esimesel poolajal sahistasid Rootsi poolel võrku Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski ja Alexander Isak. Puhkepausi järel lisasid neljanda ja viienda vastavalt Robin Quaison ja Viktor Claesson.