DELFI VIDEO | Siim-Markus Post: mu roll on teha teised õnnelikuks

Hooaega esiliigas Reinar Halliku KK/Vinni valla koosseisus alustanud ning nüüd esimese kohtumise kõrgemal tasemel mänginud Siim-Markus Post tõdes kaotusmängu järel, et tasemevahe kahe liiga vahel oli märgatav.

Posti arvele kogunes kohtumise jooksul kolm punkti ja viis lauapalli. Mängija sõnul oli suure kaotuse määravaks faktoriks kehv viskeprotsent. „Esimene veerandaeg näitas, et nendega saab mängida küll, kuid sellise visketabavusega on keeruline,“ tõdes Post. „Me teadsime, et nad mängivad lihtsat korvpalli. Kui ise vastu ei pane, siis vahe kärisebki suureks.“