U17 jalgpallikoondis viigistas viimasel sekundil tugeva Norra vastu. Peatreener Pärnpuu: see oli ennastsalgav võitlus

Eesti U17 koondise peatreener Marko Pärnpuu kiitis noormeeste tänast esitust. „Kohe mängu algul tekkis meil hea võimalus juhtima minna, aga see jäi kasutamata ja mõned minutid hiljem lõi vastane ära. Kiidaksin väga poisse selle eest, et nii siis kui edaspidi näidati väljakul mängu, mida mina võistkonnalt kõige rohkem ootan: ennastsalgav võitlus, postiivne emotsioon ja rõõm väikestest võitudest.“

„Mängu vältel oli Norra rohkem palliga ja neil oli rohkem võimalusi, aga Patrik tegi seisuks 1:1 ja vastane muutus selle peale rahutuks. Me ei murdunud ka pärast 1:2 kaotusseisu jäämist – tohutu kiitus poistele selle eest – ja üritasime edasi. Võitlesime lõpuni ja saime viimasel sekundil viigi, mis maitseb nagu võit,“ rääkis Pärnpuu ja lisas, et mängu järel valitsevad võistkonna sees väga head emotsioonid. „Tohutu pingutuse eest tulemuse saamine annab väga palju juurde.“

Samal ajal kohtusid alagrupis ka Prantsusmaa ja Rumeenia, kelle mäng lõppes 1:1 viigiga. Alagrupist pääseb Eliitringi kaks parimat meeskonda ning lõplik järjestus selgub kolmandal mängupäeval, 21. novembril, kui Eesti läheb vastamisi Rumeeniaga ning Prantsusmaa vastaseks on Norra. „Korra käis läbi see, et kõik on võimalik ja meie enda teha, aga eelkõige rõõmustasime tänase saavutuse üle. Norra on väga tugev koondis ja viik maitseb täna tõesti hästi,“ ütles Pärnpuu lõpetuseks.