JAAPANI RALLI | Pahvi päevakommentaar: Toyota absoluutne ülemvõim. Loodetavasti viimast korda

Tootjatehase kodumaal sõitvad Toyotad on omaette klassist, ja kui üldse mingit võitlust toimuks, saaks see olla nende enda vahel. Paraku rebenesid avapäeval vahed nii suureks, et puhta sõiduga ei juhtu midagi. Veidigi põnevust tekitas küsimus, kas Ott Tänak suudab tõrjuda Takamoto Katsuta rünnaku.