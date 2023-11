Las Vegase F1 etapi kvalifikatsiooni võitis Charles Leclerc

Leclericile järgnes tema tiimikaaslane Carlos Sainz Jr, keda ootab aga 10-kohaline karistus vormeli mootori vahetamise eest.

Teiselt stardikohalt alustab homme maailmameister Max Verstappen (Red Bull), teise stardirea moodustavad George Russell (Mercedes) ja Pierre Gasly (Alpine).

Nende järel stardivad Alex Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) ja Fernando Alonso (Aston Martin).

Lewis Hamilton (Mercedes) näitas alles 11. ja Sergio Perez (Red Bull) 12. aega.

„Muidugi olen ma õnnelik, et sain esikoha. Siiski olen oma kolmanda sessiooni ringides veidi pettunud. Ma ei teinud piisavalt head tööd, kuid sellest piisas võiduks, nii et see on kõik, mida me vajame. Nüüd on kogu fookus homsel ja võistlusele keskendumisel,“ kommenteeris Leclerc kvalifikatsiooni järel.

Sainz Junior tunnistas, et endiselt väga pettunud, et talle määrati karistus vormeli parandamise eest, mis oli tingitud esimesel vabatreeningul juhtunud intsidendist, mille põhjustas katkine kanalisatsiooniluuk. Ka kohtunikud tunnistasid, et Ferrari polnud juhtunus süüdi, aga nad pidid reegleid järgima.

„Terve meeskond tegi suurepäranst tööd [eile auto parandamisel],“ lausus Sainz. „Domineerisime koos kvalifikatsiooni ja tegime eile koostööd, et uuesti kokku panna terve auto, nii et kaksikvõit on minu arvates uskumatu saavutus. Ilmselgelt olen endiselt pettunud [karistuses], ma ei hakka salgama, et tuju on väga halb, aga ma üritan seda mitte liiga palju välja näidata.“