Tänak võitlusest Katsutaga: meil pole erilist kiirust. Ta ei pea liialt pingutama, et minust mööduda

Kodupubliku ees sõitev Katsuta võitis laupäeval esimesest seitsmest katsest neli. Koos Tänakuga püüdsid nad päeva jooksul kinni Rally2 autodega kihutavat kolm kiireimat meest ehk Andreas Mikkelseni, Gregoire Munsteri ja Nikolai Gryazini.

Omavahelises heitluses vähendas Katsuga stabiilselt Tänakuga vahet ning üks katse enne laupäeva lõppu on eestlase edu kahanenud 3,6 sekundi peale. Laupäeval sõidetakse Eesti aja järgi algusega kell 12.35 veel 2,1 km pikk Toyota staadioni katse.

Enne laupäeva viimast kiiruskatset Jaapani rallil meediatsoonis RallyTV-le intervjuu andnud Tänak ei usu, et ta Katsuta enda selja taga hoiab. „Ma ei ütleks, et see väga suur heitlus on,“ tõdes ta. „Ma pole tänavu olnud vormis, et näidata väga head kiirust. Vähemalt on olnud üsna puhas päev, tehniliste murede vaba. Selles plaanis on positiivne päev.“

Eestlane rääkis kümnenda kiiruskatse finišis, et kuigi tal on Ford Pumaga käsil viimane ralli, tahaks ta autoga siiski mingisugusegi hea tunnetuse leida. „(Tehnilised) probleemid kadusid, aga me ei ole suutnud auto sel aastal toimima saada. Nii see olukord on. Üks päev veel minna, tahame auto tiimi jaoks finišisse tuua,“ lisas ta laupäeva õhtul.

Intervjuus uuriti Tänakult veel motivatsiooni kohta Katsutast jagu saada. „Nagu ütlesin: ma ei näe, et meil oleks sel aastal erilist kiirust olnud. Katsuta ei pea selleks liialt pingutama, et minust mööduda.“

Pühapäeval on kavas veel 84 kilomeetri jagu võistluskilomeetreid. „Üks katse on metsa vahel nagu meil igal päeval on olnud, seal on veidi aeglasemad lõigud. Teistel katsetel saab rohkem suruda, laiemad teed ja abrasiivsem pinnas,“ vaatas Tänak hooaja viimase rallipäeva suunas.

Toyotal on Jaapanis kolmikjuhtimine. Elfyn Evans edestab 1.14,3-ga tiimikaaslast Sebastien Ogier’d. Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä kaotab omakorda prantslasele 24,6 sekundiga.