DELFI STOCKHOLMIS | 7 võtmeküsimust Eesti ja Rootsi mängu eel. Kas see jääb mõlema treeneri luigelauluks? Kuidas saavad noored hakkama?

Kas see on mõlema meeskonna peatreeneri viimane koondisematš? Alates 2016. aastast Rootsi koondist juhendanud Janne Anderssoni puhul on asi kindel. Rootsi meeskonnal pole viimasel ajal nägu, põlemist ega tulemusi, mistap 61-aastane loots teeb pühapäeval koondise peatreenerina viimase mängu.

Pole nägu, põlemist ega tulemusi - sellega võiks mõnes mõttes võtta kokku ka Eesti koondise viimase poolaasta. Thomas Häberli tulevik on mõnevõrra lahtisem. Ametlikult otsustab jalgpalliliit šveitslase saatuse detsembris. Ent õllelaudades ja suitsunurkades kostub erinevatelt inimestest, et tegelikult on asi otsustatud ja Häberliga enam edasi ei minda. Teate küll, selline Eesti värk: keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes teab asja. Kas see on tõsi? Kas ja mis tulemusega saaks Häberli enda töökoha säilitada? Kas see on üleüldse enam võimalik? Ei saa välistada, et pühapäeva õhtul oleme targemad.