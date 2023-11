TIPPHETKED | Prometei küttis Pärnu Sadamale 31-punktilise sauna

Pärnu abitreener Martin Müürsepp: „Meil on vaja eneseusku, millega mängule peale minna. Meile tuleb vastu Europe Cupi kogemusega meeskond, kes teeb kõiki asju väljakul hoopis teistsuguse tempo ja jõuga, kui enamik kohaliku liiga satse. Prometei mängus on palju lihtsat 1-1 ja kate-kattest mängu, kus me ei tohi lasta endale kotti pähe tõmmata. Vastaste „suur“, 2.18 pikk Baldvin on meie jaoks suurim väljakutse. Kui tema on platsil, siis kohe teda ka korvi alt otsitakse.“