DELFI STOCKHOLMIS | Rootsi tahab fiasko järel Eesti mutta tampida. Peatreener Andersson: peame neljapäeva eest kätte maksma

Rootsi alistas septembris Lilleküla staadionil Eesti kindlalt 5:0. Kuid see oli sel aastal nende üks väheseid õnnestumisi. „Iga mäng on uus. Me ei tohi mõelda neljapäevasele kohtumisele või paari kuu tagusele mängule. Meie esitus Tallinnas oli Rootsi viimase aja üks parim matš. Kuid vaimselt on muidugi see oht, et sa võidad esimese mängu suurelt 5:0, ja siis arvad, et teine kohtumine läheb samamoodi,“ sedastas 61-aastane peatreener. Eestit ei oota pühapäeval midagi lihtsat, sest mängijad tahavad legendaarse juhendaja vääriliselt ära saata.