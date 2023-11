Võrkpalli Balti liigas ootavad ees Eesti klubide vastasseisud. „Justkui topeltpunktide peale mäng!“

Pärnu meeskonna juhendaja Toomas Jasmin leiab, et tema meeskonnas tuleb gaas põhja vajutada. „Eks sisimas ikka loodan, et läheme aina paremaks, muidu seda tööd ju ei teeks. Aga see võtab aega. Uus sidemängija on tubli poiss, tahtmist on kõvasti ja ta on meie mängupilti muutnud paremuse poole, sest kogemust on rohkem, kui eelmisel sidemängijal oli. Aga ütleme siis nii, et meil on vaja rallit sõites gaas põhja vajutada, tagasi pole midagi hoida. Ma ei mõtle sellele, et mida teised teevad või millise rütmiga, aga meil on vaja oma kiirus leida igas mõttes. Teine ja kolmas ring tahame punkte juurde saada. Põhieesmärk on mitte nüüd see Võru mäng, aga järgmine nädal Tartuga karikavõistluste poolfinaalid,“ rääkis Jasmin.