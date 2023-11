KUULA | „Pallist pallita“. Spordipsühholoog Kristel Kiens: ei ole eraldi vaimset ja füüsilist tervist, on tervis

Täna on kutsega spordipsühholooge Eestis vaid viis, Kristel Kiens on üks neist. Ta on Team Estonia ja Audentese kooli spordipsühholoog ning teeb koostööd paljude spordi- ja tavaorganisatsioonidega. Juba saate alguses märkis ta, kui oluline on, et me ei eristaks sooritust inimese enda vaimsest tervisest ja heaolust.

„Meil ei ole eraldi vaimset ja füüsilist tervist, meil on tervis. Need mõlemad on tervise osad.“ Kui füsioterapeuti ja arsti võib väljakul jooksmas näha pea iga mäng, et mõnda füüsilist kaebust üle vaadata, siis spordipsühholoogi me väljakul ei näe, kui staarmängija penalti mööda lööb, aga võiks? Saate lõpus tekib justkui tunne, et tahaks igale tiimile ühe vaimsete oskuste treeneri sinna pingile istuma panna, et sportlasi terviklikult aidata.

Ei ole vahet, mis spordialaga tegeled või kas üldse oled sportlane, negatiivse sisekõne ja ebaõnnestumisega on igaüks meist kokku puutunud. Meenuta hetke, kui olid eesootavava tõttu pabinas, tulid häirivad mõtted, kerge närvikõdi kõhus ja sa proovisid sellest ebamugavast tundest lahti saada, aga siis läks kõik justkui veel hullemaks. Sellist lumepalli veeremist on kõik oma elus kogenud, sa ei ole üksi. „Kui tagajärg on sinu jaoks tähtis, siis su mõtlemine muidugi tahab ennustada, kuidas läheb, ta tahab kindel olla,“ ütleb Kristel, kes jagab saates praktilist nõu, kuidas antud olukordades paremini toimetada.

Kas tead, mis vahe on mõtlemisel ja keskendumisel? Kuidas muuta reaktsiooni oma mõtetele? Mis on puhas ja must (ing. k. dirty) tunne? Ka need küsimused saavad vastatud saate esimeses osas. Lisaks räägime positiivse mõtlemise müüdist ja sellest, kuidas positiivsus sooritust alati aidata ei pruugi.