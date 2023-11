Hyundai tiimiboss kritiseeris katkestanud Neuville’i: sõitsime võidu nimel, aga ta on liiga tormakas

Abitebouli arvates võttis Neuville’ keerulistes oludes liiga palju riske. „Ta kiirus oli esimesel pärastlõunasel katsel väga muljetavaldav, aga ma arvan, et ta oli esikohta jahtides liiga tormakas,“ vahendab DirtFish prantslase sõnu. „See meenutas mulle Kreekas aset leidnud intsidenti, kui ta rallit juhtis.“

„Me sõitsime ainult võidu nimel, sest MM-sarja kokkuvõttes polnud enam midagi kaalul. Seega oli peamine ülesanne riskide manageerimine, aga me ei osanud ette näha, et ta esimese kiiruskatsega nii palju aega tagasi võtab,“ selgitas Abiteboul. „Vestlesime teemal, kuidas oleks kõige targem vahet vähendada, aga me ei andnud talle konkreetseid juhiseid. Ja Thierry pole ka selline sõitja, keda juhendatakse.“