Ametlik: Kovliar sõlmis Hispaania klubiga lepingu

Klubi meenutab oma postituses, et 21-aastane ja 191 cm pikkune Kovliar viskas hiljuti nende koduse rivaali Zaragoza vastu FIBA ​​Europe Cupi mängus 16 punkti, võttis kuus lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu.

Kalevi peatreener Heiko Rannula tunnistas selle nädala alguses, et neil pole võimalik Kovliari kinni hoida.

„Talle on tehtud erinevaid pakkumisi ja meil pole selliseid võimalusi, et kedagi kinni hoida või üle maksta, eriti kui jutt on Hispaania kõrgliigast,“ ütles Rannula.