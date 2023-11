OTSE DELFI TV-S | Keila Coolbet läheb nädala mängus vastakuti Ventspilsiga

Kolm järjestikust võitu on Keila tõstnud play-off’i konkurentsi. Enne nädalavahetuse kohtumisi on nad viie võidu ja viie kaotusega 11. kohal. Kaheksandat ehk viimast veerandfinaali viivat positsiooni hoiab viie võidu ja nelja kaotusega Liepaja. Ventspils on täpselt sama saldoga üheksas. Seega tabelit vaadates lähevad vastamisi otsesed konkurendid.

Miks on Keila tulemused ülesmäge läinud?

Pärast peatreener Peep Pahvi vallandamise ja seejärel ametisse naasmise saagat jäi Keila suurelt alla nii Pärnu Sadamale kui ka Riia Zellile. Tõsi, Zelli on hiljem näidanud väga võimast hoogu ja 56:77 kaotus ei tundugi enam nii õudne. Pärast seda käisid tulemused üles-alla - oktoobri keskel Ogre alistamine oli vahva, aga mõni päev hiljem mängiti TalTechi vastu võit maha. Äsjane Tartu võiduseeria lõpetamine andis Keila potentsiaalist aga väga selgelt märku.

Pahvi sõnul ei mängi võistkond veel sellist mängu nagu ta sooviks, aga sinnapoole ollakse teel. „Näeme veel palju reservi, kus asjad pole päris nii nagu peaks. Aga paremaks on läinud igal juhul. Nii kaitse pool kui kohati ka rünnak,“ rääkis ta.

„Oleme trennis saanud hea rütmi ja särtsu kätte. Selle pealt on mäng tulnud ka hästi välja. Oleme saanud kaitse agressiivsemalt tööle. Kui hooaja alguses mängisime mingeid olukordi väga passiivselt, siis nüüd oleme proovinud olla särtsakamad,“ lisas juhendaja.

Nõrga kohana tõi Pahv välja rumalused. „Vahepeal tuleb sisse hetki, kus mängitakse suvaliselt. Mitte seda, mida oleme kokku leppinud, vaid tehakse väljakul suvalisi asju. Oleme analüüsinud, et kui kipume oma liikumisi ära lõhkuma, siis need meile eriti edu ei too. Kui oma joonised lõpuni mängime, oleme ka edukad.“